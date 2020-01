Atypisk kampdag: Danske spillere vil ikke følge Island

De danske håndboldherrer har en noget anderledes kampdag i vente, for de ved reelt ikke, om de har noget at spille for onsdag aften mod Rusland.

Det får dog ikke de danske håndboldherrer til at følge med i kampen undervejs, fortæller anfører Niklas Landin.

- Jeg gør ikke. Det tror jeg ikke, at der er nogen spillere, der gør. De starter 18.15, og vi spiller 20.30, så vi vil være på vej til kamp.

- Vi kan ikke rigtig gøre noget. Om vi kigger eller ikke kigger, er sådan set underordnet, siger målmanden.

Selv om der er en verden til forskel på at spille for æren og have mulighed for at holde sig i live i turneringen, skal dagen forløbe som alle andre, mener bagspilleren Mads Mensah Larsen.

- Det bliver en almindelig opladning. Så må vi se, hvor meget der er at spille for, når vi kommer ud i hallen. Som minimum skylder vi os selv at få lukket det ordentligt ned, så man ikke gør det unødigt træls, siger Rhein-Neckar Löwen-profilen.

Modsat de danske spillere siger landstræner Nikolaj Jacobsen, at man ikke kan undgå at have et øje på, om islændingene hjælper danskerne på vej.

- Det bliver en lang dag ligesom alle de andre, men det er da klart, at man kigger lidt ekstra på kamp et.

- Selvfølgelig vil vi følge den undervejs, for det bliver jo to forskellige kampe for os med det ene eller andet resultat, siger Jacobsen.

Hvis Island vinder med mere end et mål mod Ungarn, er hovedregningen simpel for det danske landshold. I så fald vil en dansk sejr over Rusland føre til dansk avancement.

Vinder Island med et mål, skal danskerne selv vinde med mindst to mål for at være sikre på at gå videre. Dermed ved danskerne på forhånd, hvad de skal gå efter, når de indtager gulvet i Malmö Arena.

Men det ser Nikolaj Jacobsen ikke som en entydig fordel.

- Både og. Du kunne også bare gå ind og spille, når det er så få mål, det drejer sig om. Så har det ikke den store betydning, vil jeg sige, påpeger han.