Atletikstjerne sætter sin lid til ny russisk sportsminister

Hun kritiserede Rusland, da det blev officielt, at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) besluttede at udelukke nationen fra internationale sportsbegivenheder som følge af fusk med dopingdata.

Nu håber hun på forandring.

- Jeg vil gerne tro på det. Jeg håber, at ændringerne vil hjælpe os og få indflydelse på Det Russiske Atletikforbund, for her befinder vi os virkelig et sørgeligt sted, siger den tredobbelte verdensmester i højdespring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kolobkov blev skiftet ud, da den russiske regering tidligere på måneden trak sig. Den nye sportsminister, Oleg Matytsin, er udpeget af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Matytsin kommer fra en stilling som præsident for Det Internationale Forbund for Universitetssport.

Ifølge AFP er også Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) og Ruslands Olympiske Komité positivt stemt over for den nye minister.

I december skrev Lasitskene i et åbent brev publiceret på sportsmediet championat.com, at hun vil vide, hvem der bliver straffet for den russiske dopingskandale samt det faktum, at hun ikke kan konkurrere under det russiske flag.

Rusland har erklæret sig uenig i Wadas karantæne, og Wada har derfor sendt sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Wada konstaterede i 2019, at Rusland havde manipuleret med data om russiske atleters dopingprøver fra et laboratorie i Moskva.

Maria Lasitskene har også ytret sig kritisk over for Det Russiske Atletikforbund (Rusaf), hvor Dmitry Shlyakhtin har trukket sig som præsident.

Men Lasitskene regner ikke med, at en ny præsident vil ændre det store i atletikforbundet.

- De personer, der gerne vil afløse Dmitry Shlyakhtin, stoler jeg ikke på.

- Mange af dem kommer fra Dmitry Shlyakhtins hold, og jeg tror ikke, det hjælper atleterne, siger hun.