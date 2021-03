Atletikpræsident ser ingen fidus i hurtig beslutning om OL-fans

Opfordringen kommer, efter at fans har fået besked på at holde sig væk fra næste uges fakkelceremoni, hvor den olympiske flamme påbegynder sin rejse mod åbningen af OL i Tokyo 23. juli.

Præsidenten for World Athletics, Sebastian Coe, opfordrer arrangørerne af OL i Tokyo til ikke at træffe nogen forhastet beslutning om, hvorvidt de vil tillade udenlandske fans til legene til sommer.

Der er endnu ikke truffet en endegyldig beslutning om udenlandske sportsfans ved sommerens OL, men beslutningen ventes, inden at den olympiske flamme drager ud på sin rejse fra Athen 25. marts.

- Jeg håber, at beslutningen ikke bliver truffet for tidligt. Jeg ser ingen grund til dette, når verden er under forandring, og vacciner bliver rullet ud. Efter min mening er det ikke en beslutning, som absolut skal træffes lige nu, siger Sebastian Coe ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fandebatten har fået næring, efter at Kyodo News 9. marts bragte en artikel om, at den japanske regering har besluttet sig for ikke at tillade fans fra udlandet.

Ifølge det japanske nyhedsbureau er beslutningen truffet for at holde coronasmitten i landet nede.

Også nyhedsbureauet Reuters har erfaret, at OL bliver uden tilskuere fra udlandet.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der under pandemien registreret godt 450.000 smittetilfælde i Japan og 8750 coronarelaterede dødsfald.

Der bor godt 125 millioner mennesker i Japan.