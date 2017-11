Atletikforbund opretholder udelukkelse af russere

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) fastholder udelukkelsen af russiske atletikudøvere i internationale konkurrencer.

Det skete på et møde i Monaco søndag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er et stort slag for de russiske udøveres chance for at deltage ved indendørs-VM, der afvikles i den engelske by Birmingham i marts 2018.