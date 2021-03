- Jeg tror ikke, at der er gået en uge af min præsidentperiode, uden at jeg har måttet svare på spørgsmål om Rusland og sporten, siger World Atletics' præsident, Sebastian Coe, til forbundets hjemmeside efter godkendelsen af Ruslands plan.

Atletikforbund godkender russisk plan for genindsættelse

Rusland plan for at blive genindsat af World Athletics er blevet godkendt.

Det oplyser det internationale atletikforbund på sin hjemmeside.

Ruslands Atletikforbund (Rusaf) har været suspenderet siden 2015 på grund af omfattende dopingsnyd i landet.

World Athletics blev anbefalet at godkende Ruslands plan af den enhed, som under ledelse af den norske antidopingekspert Rune Andersen har arbejdet specifikt med den russiske sag.

Forbundets præsident, Sebastian Coe, glæder sig over, at sagen nu nærmer sig en afslutning.

- Jeg tror ikke, at der er gået en uge af min præsidentperiode, uden at jeg har måttet svare på spørgsmål om Rusland og sporten.

- Jeg er ekstremt taknemmelig for arbejdsgruppen, dens eksperter og Rusaf for, at de har udarbejdet en detaljeret plan for at genopbygge tilliden, siger Coe til World Athletics' hjemmeside.

Det vides endnu ikke, hvornår Rusland eventuelt kan blive genindsat, men det sker næppe i den nærmeste fremtid.

I første omgang skal det besluttes, om russiske atleter skal have lov til at deltage ved internationale atletikstævner og OL under neutralt flag i den kommende tid.

Det sker på et møde 17. og 18. marts.

Den russiske dopingskandale rullede første gang i 2015, da en uafhængig komité i Det Internationale Antidopingagentur (Wada) afslørede beviser for et årelangt statsstøttet dopingprogram i Rusland.

I december 2019 valgte Wada at udelukke Rusland fra alle internationale sportsbegivenheder i fire år, fordi landet fra et laboratorie i Moskva havde manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) halverede sidste år straffen til russerne, som dog fortsat ikke må stille op som nation ved de næste to olympiske lege og VM i fodbold i 2022.