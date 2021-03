Fotoet her er taget under indendørs-EM i polske Torun for to uger siden. Atleterne på fotoet er ikke koblet til historien om coronasmitte ved mesterskabet.

Atletikforbund: EM-smitte er atleternes egen skyld

European Athletics, Det Europæiske Atletikforbund, affejer beskyldningerne om, at forbundet bærer ansvaret for, at en del atleter på tværs af de deltagende nationer er blevet konstateret smittet med coronavirus efter at have deltaget ved indendørs-EM i polske Torun for to uger siden.

Ifølge European Athletics har udøvere og stabsmedlemmer selv forbrudt sig mod mesterskabets coronarestriktioner.

Det skriver European Athletics på sin hjemmeside. Udmeldingen kommer, efter at blandt andet Hollands Atletikforbund kritiserede arrangøren for at gå imod sine egne protokoller ved blandt andet at lade atleter fra forskellige lande køre i samme bus fra deres hotel til EM-arenaen.

- På baggrund af yderligere efterforskning kan det konstateres, at alle indberettede positive test kan henføres til to af de hoteller, der blev brugt af atletikholdene under EM, selv om det ikke er alle atletikhold på de to hoteller, der oplevede smittetilfælde.

- Der er ikke indberettet positive test hos de atletikhold, officials og frivillige, der har boet på andre hoteller.

- Desværre afslører efterforskningen også, at coronaprotokollerne ikke hele tiden blev respekteret på de to hoteller. For eksempel blev der ikke brugt mundbind hele tiden, selv om det kun var under spisning, at personer var fritaget for at bære mundbind.

- European Athletics har selvfølgelig en moralsk forpligtelse til at skabe et sikkert miljø for alle atleter og stabsmedlemmer, der deltager i forbundets konkurrencer, så værtslandets sanitære regler overholdes, men det er også op til hver enkelt person at respektere disse regler, skriver forbundet.

En række smittetilfælde er konstateret på bagkant af mesterskabet. Blandt andet er otte hollændere, ti briter, fire ukrainere og to franske EM-atleter testet positive efter EM.

Det samme blev 4 af de 15 danske EM-atleter efter at have deltaget ved mesterskabet. Det danske EM-hold bestod også af fem stabsmedlemmer, men ingen af dem er konstateret smittet med virusset.

Under EM blev flere atleter testet positive og måtte trække sig ud af mesterskabet, men opfølgende PCR-test viste, at der var tale om falsk positive lyntest.