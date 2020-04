Christian Taylor, der er regerende olympisk- og verdensmester i trespring, har grundlagt The Athletics Association, der har foretaget en undersøgelse blandt sine medlemmer. (Arkivfoto).

Artiklen: Atletikfolk er bekymret for dopingsnyd i coronapause

Atleter fra hele verden svarer i uvidenskabelig undersøgelse, at de ikke kan stole på resultater opnået i år.

Flere atletikudøvere er tilsyneladende bekymret for, om der foregår dopingsnyd under coronakrisen.

I en undersøgelse foretaget af The Athletics Association svarer et stort flertal, at de tvivler på validiteten af resultater opnået i år.

The Athletics Association er en uafhængig forening, der repræsenterer atletikudøvere fra hele verden.

I flere lande - deriblandt Danmark - bliver der ikke testet for doping under coronapandemien, hvilket snydere kan udnytte.

Selv om stort set alle atletikstævner er indstillet i øjeblikket, så kommer der formentlig gang i konkurrencerne senere på året, hvor snyderne kan have tiltusket sig en fordel.

685 atleter fra 82 lande har svaret på en række spørgsmål i den uvidenskabelige undersøgelse, der i denne uge blev lagt ud til foreningens følgere på Twitter.

78 procent svarer ja til, at de tvivler på validiteten af resultater opnået i 2020-sæsonen.

- Der er behov for, at der skabes yderligere klarhed, så atleter og offentligheden kan stole på resultater, der bliver opnået i denne periode, skriver The Athletics Association på Twitter.

82 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer desuden, at de holder træningen ved lige. 86 procent melder sig parat til at deltage i konkurrencer hen over sommeren eller efteråret, hvis sikkerheden er i orden.

The Athletics Association er grundlagt af den amerikanske trespringer Christian Taylor.