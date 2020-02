Atleticos lynmål sørger for første stik mod Liverpool

Med tanke på Atlético Madrids velorganiserede defensiv skal Liverpool oppe sig i returkampen, hvis sidste sæsons vinder af turneringen vil gøre sig håb om avancement.

Tirsdag var det småt med chancer til Jürgen Klopps mandskab, selv om Liverpool gradvist blev bedre, som kampen skred frem.

Premier Leagues suveræne tophold havde også vanskeligheder i den anden ende af banen, hvor hjemmeholdets i perioder uhyre aggressive pres enten skabte kontramuligheder eller fremtvang dumme beslutninger i Liverpool-defensiven.

Det var dog mest af alt en tilfældighed, der sørgede for opgørets eneste mål.

Et hjørnespark blev ikke afvist og ramte Liverpools Fabinho, så bolden tilfældigt trillede ned for fødderne af Saúl Ñíguez. Helt fri tæt under mål kunne han ikke undgå at give sit hold en drømmestart.

Målet gav Atlético Madrid endnu mere tro på en sejr. Det samme var tilfældet hos holdets larmende fans, der fejrede hver bolderobring og skudforsøg som en lille sejr.

Álvaro Morata havde den bedste mulighed for at gøre det til 2-0, men var ikke skarp nok.

Der er returkamp i Liverpool om tre uger. Her må Jürgen Klopp sætte sin lid til, at holdet ligesom i sidste sæson stepper op, når der er brug for det.