Atleticos forsvarsmaskine venter for Yussuf Poulsen i CL

Atlético Madrid bliver den næste udfordring for Yussuf Poulsen og tyske RB Leipzig i Champions League.

Det står klart, da der efter 24 minutters padlen fredag middag blev trukket lod i Nyon.

På mange måder er det modsætninger, der mødes. RB Leipzig har for vane at spille med fuld fart over feltet, mens Atlético Madrid under Diego Simeone med stor succes ofte har indtaget et defensivt udgangspunkt i europæiske kampe.