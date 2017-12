Atlético-træner: Antoine Griezmann kan skifte klub

- Selvfølgelig kan han skifte på et tidspunkt, ligesom Diego Costa og Arda Turan gjorde. Jeg er ikke en utaknemmelig person, siger Diego Simeone i et interview med franske L'Equipe fredag.

Antoine Griezmann har scoret 90 mål i 178 kampe for den spanske klub, som i de senere år har blandet sig i toppen af både Primera Division og Champions League.

Den franske landsholdsstjerne skiftede til Atlético Madrid fra Real Sociedad i 2014, og han var ifølge internationale medier sat i forbindelse med et skifte til Manchester United i sommer.

26-årige Griezmann forlængede i juni sin kontrakt med den spanske klub, så den løber frem til 2021, og han har en frikøbsklausul på 100 millioner euro (cirka 744 millioner kroner).

Atlético Madrids forbud mod at købe nye spillere udløber til januar, og her vender Diego Costa tilbage til klubben.

Ifølge spanske medier skal en eventuel ny klub findes blandt enten Manchester United eller FC Barcelona, hvis Griezmann forlader Atlético Madrid.

- Jeg elsker at se mine spillere vokse.

- Hvis en af dem fortæller mig, at han har en mulighed for at spille for et bestemt hold, så vil jeg ikke give ham problemer, når det er en spiller, der har gjort alt for mig, som Griezmann har gjort.

- Jeg ved, at han har brug for at udvikle sig, og hvis Griezmann en dag forlader Atlético og skifter til et mere offensivt hold, så bliver han endnu bedre, siger Simeone.

/AFP