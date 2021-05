Atletico styrer mod guld efter flirt med stor nedtur

Atlético Madrid holdt med nød og næppe fast i førstepladsen og styrer mod det spanske mesterskab.

Med et forløsende mål to minutter før slutfløjt sørgede Luis Suarez for en 2-1-sejr over Osasuna.

Med sejren fastholder Atlético et forspring på to point til Real Madrid før sidste spillerunde på næste søndag.