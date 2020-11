Atlético-scoring på tomt mål giver Koeman panderynker

Desværre for catalonierne var det Atlético-belgieren Yannick Carrasco, der stod for det, da han scorede til slutresultatet 1-0 i tillægstiden til første halvleg.

Barcelona tabte bolden højt oppe på banen, og Angel Correa fandt hurtigt holdkammeraten Carrasco. Han rundede Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen, der var langt ude af sit mål, og sparkede bolden i et tomt mål til stor frustration for Barcelona-træner Ronald Koeman.

- Vi kan ikke tillade os at lukke sådan et mål ind, siger han efter kampen.

- Målet var vores egen fejl. Man kan ikke miste bolden på den måde og lukke sådan et mål ind så sent i halvlegen. Det er altid svært at skabe chancer mod Atlético, men når man taber bolden, skal man gøre det bedre.

Målet, nederlaget og nul point betyder, at Barcelona noget overraskende er helt nede på tiendepladsen i La Liga efter otte kampe.

Holdet har tabt lige så mange kampe i ligaen, som det har vundet, men det ligger Koeman nu ikke søvnløs over.

- Jeg er ikke bekymret for vores placering i tabellen lige nu. Vi skal bare fokusere på at vinde en række kampe. Det er det vigtigste lige nu, siger han.

- Træneren har hovedansvaret for holdets resultater, og jeg bliver nødt til at tro på spillerne. Men vi skal forbedre os i defensiven og angrebet.

FC Barcelona ansatte efter den forgangne sæson Ronald Koeman som afløser for Quique Setién.

Efter en kaotisk periode og kritik fra mange af klubbens medlemmer valgte Josep Maria Bartomeu i slutningen af oktober at trække sig som præsident for klubben.