Atletico kravler forbi Real og generobrer førsteplads

På udebane mod Real Betis endte det 1-1, men selv om det altså ikke blev til en sejr, så var det ene point nok til at sende Diego Simeones mandskab tilbage på tabellens førsteplads.

Men også kun lige. Atlético har 67 point, mens Real Madrid, der lørdag slog FC Barcelona i El Clasico og hoppede til tops for en stund, har 66 på andenpladsen.

Barcelona har 65 på tredjepladsen. Mesterskabskampen, hvor Atlético indtil for et par måneder havde et stort forspring, er med andre ord meget tæt med otte runder tilbage.

Det så tidligt ud til at ende med en Atlético-sejr. Yannick Carrasco sendte således hovedstadsklubben foran efter kun en håndfuld minutter.

Men Betis var ikke blevet rystet, og et kvarter efter var der udlignet ved Cristian Tello.

De to tidlige scoringer skulle altså blive kampens eneste, selv om der i flere omgange var bud efter flere mål - især i slutfasen, hvor det brændte på foran Betis-målet.