Atlético buldrer mod mesterskab med ottende sejr i træk

Dermed fører Atlético ligaen med ti point ned til nummer to, Real Madrid, og Atlético har endda spillet en kamp mindre.

Søndag snuppede Diego Simeones tropper den ottende ligasejr i træk ved at vinde udekampen mod Cadiz med 4-2.

Cadiz, der havde Jens Jønsson med på midtbanen i hele kampen, er nummer 13.

Oprykkeren har gjort en god figur i sæsonen og var også tæt på at tage point i slutfasen mod det suveræne førerhold.

Atlético havde haft svært ved at dirke Cadiz' defensiv op i kampens første del, og derfor måtte der noget andet til for at score.

Efter 27 minutter fik førerholdet frispark knap 25 meter fra mål, og ligatopscorer Luis Suarez sparkede flot bolden ind i det ene hjørne til 1-0.

Det var Suarez' 13. ligamål i sæsonen, hvilket ingen har gjort bedre i La Liga i denne sæson.

Målet gav dog ikke Atlético kontrol over kampen, og bare syv minutter senere udlignede hjemmeholdet.

Bolden blev lagt til rette for Álvaro Negredo, der sparkede bolden ind ved fjerneste stolpe til 1-1.

Det trak op til uafgjort ved pausen, men første halvlegs sidste minutter blev særdeles begivenhedsrige.

Først kom Atlético foran 2-1, da Saúl Ñíguez på finurlig vis flugtede Thomas Lemars indlæg videre, og Cadiz var tæt på at udligne endnu engang.

Holdet blev tilkendt et straffespark for hånd på bolden, men det blev trukket tilbage, da VAR afslørede en anden forseelse forinden.

Kort efter pausen var det i stedet Atlético, der fik straffespark, og Suarez scorede sikkert til 3-1 med sin 14. sæsontræffer.

Men Cadiz opgav ikke. Álvaro Negredo skabte ny spænding med 20 minutter tilbage, da hans ellers halvkiksede forsøg gik ind ved stolpen til 2-3.

Kort efter måtte Jan Oblak hive en stor redning frem for at afværge 3-3.

Cadiz pressede til det sidste, men i stedet for udligning slog Koke sejren fast til 4-2, da han blev spillet helt blank foran mål.

Søndag klokken 21 tager FC Barcelona imod Athletic Bilbao på Camp Nou, og med en sejr kan Barcelona altså nå samme pointtal som Real Madrid, der lørdag blamerede sig ved at tabe hjemme til Levante.