Atlético Madrids kontramaskine knuser kriseramte Barcelona

På udebane i La Liga løb den falmede storklub ind i et nederlag til Atlético Madrid.

Hovedstadsklubbens kontramaskine kørte som smurt, mens Barcelonas defensiv flere gange var ude af balance, og det formåede Atlético at udnytte.

Det ene af målene blev scoret af den tidligere Barcelona-angriber Luis Suarez, som i sommeren 2020 fik besked på at forlade klubben.

Barcelona kunne ellers godt have brugt en skarp angriber lørdag aften. Koldblodigheden udeblev hos blandt andre Philippe Coutinho, som havde et par store chancer.

Barcelona er efter syv kampe placeret på niendepladsen med fem point op til Real Madrid og Atlético Madrid, der har lige mange point på henholdsvis første- og andenpladsen.

Det store spørgsmål efter nederlaget er nu, om Ronald Koeman mister sit trænerjob i Barcelona. Klubbens præsident har dog afvist den slags spekulationer.

Kampbilledet lørdag var ganske forudsigeligt. Barcelona fik lov at have bolden, og så slog Atlético til på kontraangreb, når chancen bød sig.

Det gjorde den flere gange, og efter 23 minutter kom en flot scoring.

João Félix fandt Luis Suarez på midten af banen, og den tidligere Barcelona-spiller sendte en skarp stikning af sted i dybden til Thomas Lemar, som i høj fart smækkede bolden op i hjørnet.

Kort efter var Philippe Coutinho tæt på at bringe Barcelona tilbage i opgøret, da han med en flad afslutning sendte bolden snert forbi mål - men tættere på kom Barcelona ikke før pausen.

Det gjorde til gengæld Atlético, da kontramaskinen kørte for fuld damp efter 44 minutter.

Med en fremadrettet aflevering fandt João Félix, som spillede en stor kamp, en fremstormende Thomas Lemar, som tippede bolden højt ind foran mål, hvor Luis Suarez fra helt fri position scorede stensikkert.

I anden halvleg var det igen Philippe Coutinho, der kom til Barcelonas største chance.

Den faldt efter en time, da Barcelona for en gangs skyld satte højt tempo frem ad banen. Brasilianeren fik bolden i venstre side af feltet og havde gode muligheder for at placere den, hvor han ville, men han skød lige på keeperen.

Atlético var tydeligt tilfreds med 2-0 og satsede kun i få situationer. Antoine Griezmann, som Atlético har hentet i Barcelona forud for denne sæson, havnede i et par nøglesituationer, men formåede ikke at udnytte dem.