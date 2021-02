Atlético Madrid rejser sig med sejr over Villarreal

Her så den argentinske Atlético Madrid-træner nemlig sit hold vinde efter to kampe i træk - og tre af de seneste fire - uden sejre i La Liga.

Atlético har dog spillet en kamp færre end Barcelona.

Det er Villarreals syvende kamp i træk uden sejr i La Liga. For at gøre ondt værre, var det et selvmål af Alfonso Pedraza cirka midtvejs i første halvleg, der sendte Atlético Madrid på vej mod sejren søndag.

Der stod 1-0 midten af anden halvleg. Joao Felix blev sendt på banen efter pausen, og den unge portugiser takkede for tilliden ved at fordoble Atléticos føring.

Felix tæmmede på kanten af feltet en returbold og flugtede den i kassen.

Villarreal kom frem til adskillige afslutninger, men manglede altså hver gang den fornødne skarphed, og så endte det med en komfortabel Atlético-sejr.