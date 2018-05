Atlético Madrid er træt af Barcelonas Griezmann-bejleri

Der er strid i toppen af spansk fodbold. Atlético Madrid har fået nok af FC Barcelonas bejleri til klubbens stjernespiller Antoine Griezmann.

- Vi er trætte af Barcelonas attitude.

- At en præsident, en spiller og et bestyrelsesmedlem taler på den måde, de har gjort, om fremtiden for en spiller med en gældende kontrakt bare et par dage før en europæisk finale, det er absolut mangel på respekt over for Atlético Madrid og klubbens fans.