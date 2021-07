Atleter lever med frygt for positiv test

Op til OL er atleterne blevet testet hyppigt, og under opholdet i den japanske hovedstad bliver udøverne testet hver eneste dag, og de tager alle mulige forholdsregler for at undgå at blive blandt dem, der bliver testet positive.

Den slags forholdsregler har bordtennisspilleren Jonathan Groth taget længe.

- Jeg har ikke set fodbold med venner eller været sammen med venner i mange uger op til OL. For én ting er at blive smittet, så man ikke kunne deltage, noget andet er, at man har også kunnet få sin forberedelse ødelagt.

- Jeg har været sindssygt forsigtig og har gjort alt, hvad jeg kunne, for så fortryder man også mindre, hvis uheldet er ude, for det er ikke alt, man kan styre i disse tider, påpeger Jonathan Groth.

I weekenden rundede man 14 positive tilfælde af coronavirus i og omkring OL-byen, hvor de danske svømmere har taget alle forholdsregler, fortæller Emilie Backmann, der lørdag missede semifinalen i 100 meter butterfly.

- Der har ligget en lille frygt i baghovedet, men vi har forberedt os godt på de forholdsregler, vi skulle tage. Vi gør vitterligt alt, der er i vores magt, holder en vis afstand til de andre hold og interagerer ikke på samme måde som ellers, siger Backmann.

Håndboldlandsholdet var allerede til VM i Egypten i januar igennem strenge coronarestriktioner, og dengang var frygten større for coronasmitte, fortæller træner Nikolaj Jacobsen.

- Jeg frygter det ikke halvt så meget som i Egypten. Nu er vi vaccinerede, det giver en tryghed, siger Jacobsen.

Den rutinerede Henrik Møllgaard understreger dog, at man trods vaccine passer meget på hinanden i OL-byen.

- Alle hold og atleter er meget opmærksomme på både at skærme sig selv og udvise respekt for andre. Der er mange, hvis karriere topper i de her uger, og man vil ikke spolere noget for andre, siger Møllgaard.

OL-atleterne har levet med stor påpasselighed, siden corona brød frem i første del af 2020, og for dem hvor OL er det altoverskyggende mål, er der udsigt til at kunne trække vejret mere roligt efter begivenheden i Tokyo.

Det ser Jonathan Groth frem til.

- For mange begynder et nyt liv efter OL. Jeg skal se venner, som jeg ikke har set i halvandet år. Jeg har passet ekstra meget på op til kampe, så nu skal jeg holde en pause fra at være helt så forsigtig, siger bordtennisspilleren.