Atleter kan få større stemme i Team Danmark-bestyrelse

Forslaget kommer i kølvandet af den såkaldte svømmesag, hvor Dansk Svømmeunion og Team Danmark blev kritiseret for ledelsessvigt over for de danske svømmere.

- Som ansvarlig politiker må jeg reagere, når atleter oplever så grove svigt som i denne sag, siger Joy Mogensen i pressemeddelelsen.

- Idrætsudøverne skal have en styrket stemme, derfor vil jeg gerne se på reglerne for Team Danmarks bestyrelse, samt hvordan vi kan styrke Aktivkomitéen, der er atleternes talerør over for DIF og Team Danmark.

Hun nævner også som en mulighed, at udøverne kan få en uafhængig trivselsansvarlig i Team Danmark.

- Det er meget vigtigt, at idrætsudøverne oplever, at de har et sted at gå hen, hvis de oplever noget bekymrende eller ubehageligt, siger Joy Mogensen.

Kammeradvokaten præsenterede for to uger siden en 230 sider lang rapport om forholdene i dansk svømning fra 2001 og frem.

Den retter en skarp kritik af forholdene for svømmere på seniorlandsholdet fra 2003 til 2013 og på juniorlandsholdet fra 2006 til 2014.

Rapporten beskrev en træningskultur, hvor svømmerne blandt andet blev vejet foran hinanden og var ofre for ydmygende bemærkninger fra landstrænerne.

Som konsekvens af rapporten mistede Pia Holmen Christensen sit job som direktør for svømmeunionen. Hun havde haft posten siden 2001.

Hun tog i juni sidste år orlov fra Team Danmarks bestyrelse for at skabe ro omkring Kammeradvokatens uvildige undersøgelse.

På Team Danmarks hjemmeside figurerer Pia Holmen imidlertid stadig som næstformand med tilføjelsen "(har p.t. orlov)".

Team Danmarks bestyrelsesformand, Frank Jensen, fortalte ved offentliggørelsen af Kammeradvokatens undersøgelse, at han forventer, at Pia Holmen også stopper i Team Danmarks bestyrelse.

Ingen aktive udøvere har i dag en plads i bestyrelsen.