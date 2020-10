Atleter er tæt på at få større stemme efter svømmesag

Det er budskabet i et nyt lovforslag, der skal give atleterne en større stemme, end de har i dag.

- Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som eliteatleterne og andre kan gå til, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd, lyder det blandt andet i forslaget.

Kulturminister Joy Mogensen (S) gentager nogle af de ting, hun tidligere har sagt i forbindelse med, at hun onsdag officielt har fremsat forslaget, der skal ændre loven.

- I Danmark skal eliteidræt udvikles på en social og samfundsmæssig ansvarlig måde. Derfor skal fokus på toppræstationer og trivsel gå hånd i hånd - de er ikke hinandens modsætninger.

- Med lovforslaget er det mit mål at skabe tryggere rammer og give atleterne et bedre talerør, siger Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

Baggrunden er en kedelig sag om kontroversielle træningsmetoder og offentlige vejninger i svømmeunionen fra 2003 til 2013, der i 2019 blev afdækket i DR-dokumentaren "Svømmestjerner - under overfladen".

I februar i år udkom en rapport fra Kammeradvokaten, som rettede en skarp kritik af de kritisable forhold for svømmere på seniorlandsholdet fra 2003 til 2013 og på juniorlandsholdet fra 2006 til 2014.

Undersøgelsen beskriver en hård kultur i dansk svømning fra 2001 og frem.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark fik kritik.

På baggrund af undersøgelsen besluttede kulturministeren, at der var behov for at ændre reglerne, der vedrører Team Danmark og bestyrelsens sammensætning.

Som konsekvens af rapporten mistede Pia Holmen Christensen i februar sit job som direktør for svømmeunionen. Hun havde haft posten siden 2001.

Lovforslaget betyder desuden, at Team Danmarks tilsynsforpligtigelse skrives ind i loven.

Aktivkomitéen skal have direkte indflydelse på Team Danmarks bestyrelsessammensætning, og der laves regler for, hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse.

Det skal ske for at styrke atleternes stemme og minimere potentielle interessekonflikter i Team Danmarks bestyrelse.

Sideløbende med lovforslagets vej til vedtagelse har atletikudøveren Sara Slott fået plads i Team Danmarks bestyrelse.

Loven skal træde i kraft 1. januar 2021.