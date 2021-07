Atleter affinder sig med begrænsende OL

På daglig basis skal atleterne aflevere spyttest og have målt deres temperatur, og de skal tage alle mulige forbehold for at undgå coronasmitte, blandt andet bære mundbind.

Fredag begynder OL i Tokyo med et års forsinkelse, men for dem, der har prøvet det før, bliver det et meget anderledes OL i coronapandemiens tegn.

Der er også skruet ned for den sociale kontakt, der skal holdes afstand, og spiser man sammen, er det med plexiglas imellem sig.

Skeetskytten Jesper Hansen, der deltager ved sit tredje OL, oplever dette OL klart anderledes end de to andre.

- Jeg har kun været inde i OL-byen en enkelt gang, fordi vi bor på hotel tæt ved skydebanen. Det er en kæmpe omvæltning i forhold til tidligere OL.

- Der er ingen tvivl om, at det fjerner OL-følelsen at bo på hotel herude, siger Jesper Hansen.

Den tidligere verdens- og europamester bor samme med riffelskytterne Rikke Mæng Ibsen, Anna Skade Nielsen og Steffen Olsen.

- Vi har et værelse og to opholdsrum, og det vil jeg kalde et fængsel, men udenfor minder det om en normal konkurrence. Der er der ikke noget, der er anderledes. Men OL-følelsen er væk, siger Jesper Hansen.

Svømmeren Jeanette Ottesen, der deltager ved OL for femte gang, tænker ikke så meget over omvæltningen, da udøverne allerede kender restriktionerne hjemmefra og fra træningslejre.

- Vi er indforståede med, at det her er et anderledes OL, men det er ens for alle, og det går os ikke på. Der er god stemning, maden er god, og sengene er okay. Heldigvis har vi haft topmadrasser med hjemmefra, siger Ottesen.

Hun understreger, at det også denne gang er "fedt at være til OL".

- Det største problem er at ramme hullet, når vi skal lave spyttest. Hullet er mikro-lille, siger hun med et grin.

Bordtennisspilleren Jonathan Groth mener, at det handler om mindset. Han finder det ærgerligt, at fokus har rettet sig mere mod restriktioner end mod selve sporten.

- Det er, hvad man gør det til. Hvis man gør det til et problem, så bliver det et problem. I mere end et år har vi holdt afstand og lært alle de restriktioner hjemmefra, siger Groth og fortsætter:

- Jeg kan da godt forstå, hvis nogen synes, at OL ikke helt er det samme, og det kan være svært at høre hinanden, når man snakker med mundbind på eller bag plexiglas, når man spiser, men jeg vil ikke foretrække det alternativ, at der ikke er OL.

Groth er dog "megaærgerlig" over, at OL skal afvikles uden tilskuere. Beslutningen om at afholde OL foran tomme tribuner blev truffet tidligere i juli.

Dermed er det altså heller ikke muligt for atleterne at se hinanden i aktion, som det ellers er kutyme ved verdens største sportsbegivenhed.

Den del kommer Nikolaj Jacobsen, der er træner for håndboldlandsholdet, til at savne.

- Jeg forbinder OL med sammenholdet mellem atleter, og det sammenhold misser man, når man ikke kan tage ud og se de andre atleter. Så jeg havde foretrukket, at man kunne skubbe OL et år mere.

- Jeg er glad for at være her, men jeg er ked af, at det ikke er på den rette måde, lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Den rutinerede fløjspiller Lasse Svan Hansen finder dog noget positivt i udsigten til, at håndboldspillerne ikke kan følge atleterne i de andre sportsgrene.

- Da vi var mange debutanter i truppen ved OL i London i 2012, var der måske lidt for meget fokus på andre sportsgrene. Der gik sport i at komme ud og opleve noget på alle hviledage.

- Nu har vi igen mange nye med, og det kan blive held i uheld, at man ikke skal drøne rundt til så meget andet, men i stedet kan fokusere ekstra på at vinde medaljer selv, vurderer Lasse Svan.