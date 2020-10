Atalanta-spiller: FCM's stil kan være en ulempe for dem selv

- FC Midtjylland er et godt hold, og de forsøgte faktisk at spille fodbold i dag, hvilket var en fordel for os, siger hollænderen.

- Det er et godt hold at overvære, for de forsvarer sig ikke bare med 11 mand. Men det kan så også være en ulempe for dem, fordi der opstår meget plads til andre hold, lyder det fra den hollandske midtbanespiller.

FCM-cheftræner Brian Priske havde til startopstillingen valgt fire udpræget offensive spillere og kun to centrale midtbanespillere.

Det gik fint indledningsvist, men pludselig fik Atalanta gang i sin målfarlige maskine, og så havde holdet scoret tre mål på et kvarters tid.

- Da vi først kom foran, så gavnede det os, at FC Midtjylland stod højt på banen, for så var der meget plads. Og vi var dygtige til at udnytte den plads, vi fik, siger Atalantas cheftræner, Gian Piero Gasperini.

Foruden Atalanta skal FC Midtjylland på et par andre svære opgaver i Champions League. Storklubberne Ajax og Liverpool venter nemlig også.

- Den første deltagelse i Champions League er altid svær - især når det også er imod hold som Ajax og Liverpool. Men det bliver uden tvivl en rigtig god erfaring for FCM at være med, siger Atalanta-træneren.

Atalanta nåede til kvartfinalen i Champions League seneste sæson og er blevet nummer tre i den italienske Serie A de seneste to sæsoner.