Atalanta smider point og giver Juventus snor i toppen

Selv om Juventus ikke spiller godt for tiden, så bliver klubben ved med at få gaver af de nærmeste rivaler i mesterskabskampen.

De to klubber har begge 71 point, men Inter har ligesom Juventus en kamp i hånden i forhold til Atalanta.

Efter et målløs første halvleg blev målscoringen sat i gang fem minutter inden i anden.

Her opfangede Duvan Zapata bolden efter et klodset Verona-boldtab. Selv om syndebukken Koray Gunter gjorde sit for at gøre skaden god igen, kunne han ikke forhindre den stærke Atalanta-angriber i at sende bolden i mål.

Hjemmeholdet svarede dog hurtigt igen. Matteo Pessina var på pletten, da han kom først på en returbold efter flere mislykkede afslutningsforsøg og udlignede til 1-1.

Atalanta var tættest på igen at få målnettet til at blafre, men trods store chancer endte det altså med et remis.