Atalanta sender Wass og Valencia på randen af CL-exit

På udebane mod italienske Atalanta løb den spanske klub nemlig ind i en mindre øretæve, da det blev til et nederlag på 1-4 i den første af to ottendedelsfinaler.

Daniel Wass startede inde for Valencia og spillede hele kampen.

Atalanta startede bedst. Allerede efter lidt over syv minutter måtte Valencia-keeper Jaume Domenech hive en stor redning frem for at forhindre Mario Pasalic i at bringe italienerne foran.

Efter et kvarter lykkedes det så for Atalanta. Hans Hateboer prikkede bolden i mål efter en flad aflevering i feltet.

Kort før pausen blev det også 2-0, da Josip Ilicic med et drøn fordoblede hjemmeholdets føring.

Remo Freuler stod for 3-0-målet cirka ti minutter inde i anden halvleg med en perle af en afslutning fra kanten af feltet.

Atalanta fortsatte. Hollandske Hateboer blev dobbelt målscorer, da han lidt efter prikkede bolden ind til 4-0. Det fik så endelig Valencia til at vågne en smule op.

Der gik ikke længe, før netop indskiftede Denis Cheryshev gav gæsterne lidt håb ved at reducere til 1-4 med et udebanemål, der kan vise sig at blive vigtigt i jagten på avancement i returopgøret.

Det fik hjemmeholdet til at trække sig tilbage, og resten af kampen bød på spansk overtag, men det blev altså ikke til flere mål.

Valencia skal derfor for alvor på måljagt, når der spilles returkamp 10. marts.