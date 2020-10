Atalanta respekterer FCM: Et moderne hold med gode profiler

Alligevel har mandskabet taget en vis portion ydmyghed med sig til Danmark forud for onsdagens Champions League-opgør mod FC Midtjylland.

Den norditalienske klub Atalanta er blevet nummer tre i den italienske Serie A de seneste to sæsoner.

I hvert fald er cheftræner Gian Piero Gasperini godt klar over, at han ikke skal undervurdere de danske mestre.

- Man må aldrig undervurdere hold i Champions League, for det er hold, der har vundet deres ligaer. Så det vil være en fejl at undervurdere dem.

- FC Midtjylland har et moderne og aggressivt hold, der presser meget med alle spillere. De har nogle gode profiler, og så må vi jo altså ikke glemme, at de er danske mestre, siger Gasperini på tirsdagens pressemøde.

Den italienske træner har set flere af midtjydernes seneste kampe - både i Superligaen og i kvalifikationen frem mod Champions League.

Han så blandt andet FCM besejre OB med 3-1 i Superligaen lørdag.

Det er særligt offensiven, som den 62-årige træner fremhæver:

- Vi har især forberedt os på de offensive spillere som eksempelvis Pione Sisto. Vi skal prøve at begrænse FC Midtjyllands styrker så vidt som muligt.

Den danske kantspiller Pione Sisto vendte i sommerens transfervindue tilbage til FCM efter et ophold i spanske Celta Vigo.

For Atalanta er mødet med et dansk hold ikke noget helt nyt bekendtskab.

I august 2018 mødte italienerne således FC København i den afgørende playoffrunde om at komme med i Europa League-gruppespillet. De to kampe endte med at blive afgjort i en straffesparkskonkurrence, som FCK vandt.

Derfor advarer Atalantas midtbanespiller Remo Freuler også om at undervurdere de danske mestre, som de står over for onsdag.

- Vi kender godt til de danske hold, og vi kender vores modstander. Så vi ved, at vi ikke skal undervurdere dem, siger han.

Kampen mellem FCM og Atalanta begynder i Herning onsdag klokken 21.