Atalanta nedlægger Napoli med god anden halvleg

Det norditalienske hold har med ni kampe tilbage 60 point på fjerdepladsen, hvilket er 12 mere end Roma på femtepladsen, der dog har spillet en kamp færre.

Napoli begynder til gengæld at blive en smule presset på sjettepladsen, der giver adgang til Europa League-kvalifikationen efter sommerpausen. Simon Kjær og AC Milan ånder Napoli i nakken med to point færre på kontoen.

Det var to af de mest formstærke hold i Italien, der torsdag tørnede sammen. Begge havde inden opgøret sejret i alle de ligakampe, de havde spillet efter coronapausen, mens Napoli altså også har vundet den italienske pokalturnering.

Første halvleg vidnede dog ikke om to hold i storform. Spillet bølgede frem og tilbage, og både Atalanta og Napoli havde svært ved at finde rytmen.

Ingen af holdene fik spillet sig til de helt store muligheder, og så endte kampens første halvdel, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Spillet blev kortvarigt sat på pause efter cirka en halv time, da Napoli-målmand David Ospina måtte behandles og lidt efter udskiftes på grund af en hovedskade efter et sammenstød.

Mens de første 45 minutter altså var uden mål, så skulle der kun gå små to minutter af anden, før bolden lå i netmaskerne.

Her udnyttede Atalanta, der er Serie A's klart mest scorende hold, et Napoli-boldtab lidt uden for gæsternes eget felt. Alejandro Gomez sendte et indlæg afsted, som Mario Pasalic helt umarkeret kunne heade i kassen.

Målet var ikke en tilfældighed.

Atalanta var kommet flyvende ud efter pausen, og alt virkede til at lykkes for Bergamo-holdet. Cirka ti minutter efter åbningsmålet blev det 2-0 ved tyske Robin Gosens efter et flot opbygget angreb fra egen banehalvdel.

Napoli fik dog sat en prop i hjemmeholdets offensiv og kæmpede sig langsomt ind i kampen igen.

Men napolitanernes comeback udeblev altså.