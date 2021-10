Astrup forsøger stadig at lande i rollen som mentor

Ikke desto mindre kigges der især til ham og makkeren Anders Skaarup som Danmarks bedste bud på at sætte point på tavlen i double i Aarhus. De to er Danmarks klart stærkeste herredouble på papiret.

Skadesproblemer og et afbud til Sudirman Cup - VM for blandede hold - i forrige uge gav badmintonspilleren Kim Astrup en lidt skæv optakt til det igangværende Thomas Cup, VM for herrelandshold.

Men for mindre end tre år siden så det ganske anderledes ud. Mathias Boe og Carsten Mogensen var blandt verdens absolut bedste par, mens Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen pressede på lige i subtoppen.

Imens kunne Astrup og Skaarup lidt uden for rampelyset suge læring til sig fra de to stærke par på landsholdstræningen i Brøndby, mens de selv bevægede sig roligt frem på verdensranglisten.

Nærmest med et trylleslag i begyndelsen af 2019 ændrede det sig. De to toppar blev splittet, sat sammen på kryds og lykkedes aldrig med at nå verdenstoppen igen.

Nu er kun Mads Kolding tilbage på træningen i Brøndby, hvor Kim Astrup og Anders Skaarup er blevet Danmarks toppar, som de andre skal lære fra.

- Anders og jeg har fået en lidt anden rolle. Vi giver mere feedback nedadtil, end vi gjorde før. Rollerne er byttet rundt. Tidligere lyttede vi meget efter, hvad de ældre sagde. Nu er vi lige pludselig de ældre, siger Astrup.

Og selv om han gerne vil give videre til de unge, så erkender den ydmyge midtjyde også, at mentorrollen ikke falder ham fuldstændig naturligt.

- Jeg har det okay med det, men nogle gange er det også ambivalent at skulle være lidt bedrevidende, fortæller den 29-årige venstrehåndsspiller.

- Man vil ikke føle, man taler ned til dem, for man vil gerne hjælpe dem på en konstruktiv måde. Men når man samtidig står og konkurrerer med dem, kan det jo godt komme lidt hårdt ud.

Han fortæller med et skævt smil, at Boe, Mogensen, Conrad-Petersen og Kolding var "meget direkte" i deres feedback i sin tid.

- Jeg prøver at finde en god balance, hvor jeg på en konstruktiv måde får sagt det, jeg rent faktisk mener. Vi har ikke så meget tid til at pakke det ind under træning, lyder det fra Astrup.

Han lægger dog ikke skjul på, at han savner at få et par sandheder at vide fra de tidligere toppar.

- Det er sjovt nok at lære fra sig, men jeg savner også noget sparring oppefra. Jeg savner, den erfaring de havde. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke gjorde.

Onsdag aften klokken 19 skal Astrup, Skaarup og resten af det danske landshold spille gruppefinale ved Thomas Cup mod Sydkorea. Begge nationer er dog allerede sikret avancement til kvartfinalerne i Aarhus Arena.

Astrup og Skaarup vandt deres double mod Frankrig, men tabte mod Tysklands stærkeste par i den anden gruppekamp.