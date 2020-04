Astralis vinder skæbnekamp og spiller sig i semifinale

Det succesrige hold havde sat sig under stort pres i turneringen, men med tre sejre i træk de seneste tre dage er danskerne nu blandt de sidste fire hold i turneringen.

Torsdag slog Astralis i en regulær skæbnekamp Mousesports med 16-3 og 16-1 på banerne Inferno og Dust2.

I marts vandt danskerne suverænt gruppe A i det indledende gruppespil. Dermed sikrede de sig en plads blandt de seks hold, der i april skulle kæmpe om den samlede sejr på Malta.

På grund af coronakrisen foregår turneringen dog ikke på Malta, og Peter "Dupreeh" Rasmussen og holdkammeraterne på Astralis-holdet sidder hver for sig.

Astralis lagde ud med at tabe de to første kampe, men med sejre over Faze Clan, OG og senest Mousesports er holdet videre til semifinalen mod en endnu ukendt modstander.