Astralis vil styrke brand og fanbase med opkøb i USA

Det bringer Astralis op på at have hold inden for fire forskellige computerspil - Counter-Strike, League of Legends, Fifa og altså Rainbow Six.

Fredag i sidste uge meddelte den danske e-sportsorganisation Astralis, at man havde opkøbt Disrupt Gamings hold i spillet Rainbow Six - et taktisk skydespil ligesom Counter-Strike er det.

Men mere bemærkelsesværdigt, end at man tilføjer endnu et hold, er det, at man med opkøbet træder ind på det store amerikanske gamingmarked.

I pressemeddelelsen om opkøbet udtalte grundlægger Jakob Lund Kristensen:

- Vi har længe ønsket at etablere os på det nordamerikanske marked, og efter at have fulgt Rainbow Six-ligaerne i Nordamerika og globalt er vi overbevist om, at det er et spil og en liga, der vil bidrage positivt til vores kommercielle aktiviteter.

Astralis havde sidste år et underskud på 14,5 millioner kroner, men e-sporten vokser fortsat, og skal man tro forventningerne til markedet de kommende år, kan man nok bedre forstå Astralis' fortsatte investeringer.

Ifølge mediet insiderintelligence.com vil e-sportsindustrien i år runde en indtjening på 1 milliard dollar. Og det forventes at stige til 1,8 milliarder dollar næste år.

Derfor er Astralis' indtræden i Rainbow Six næppe heller det sidste spil, man investerer i.

- Spillene skal have bevist holdbarhed over tid, der skal være en stor fan- eller spillerbase, og vi skal se en synergi med det, vi ellers engagerer os i. Så ja, det vil ske, men jeg kan ikke sige hvornår eller hvilke spil, siger Jakob Lund Kristensen.

Inden for e-sport er det nemlig ikke ualmindeligt, at et holds fans inden for eksempelvis Counter-Strike også opbygger interesse og tilhørsforhold til samme organisations hold inden for eksempelvis League of Legends.

Og som taktisk skydespil er det relativt let at trække linjer til Counter-Strike, hvor Astralis, trods nuværende formdyk, i flere år har været blandt verdens absolut bedste.

- Rainbow Six er et modent produkt, og vi tror enormt meget på både de muligheder, der ligger i ligarettighederne, licensprodukter og muligheder i Nordamerika samt den enorme eksponeringsværdi, den giver på partnersiden, forklarer Jakob Lund Kristensen.

Med det nye kontor i Las Vegas får Astralis' nye hold i Rainbow Six den geografiske tilstedeværelse, som kan booste udviklingen på det vigtige og økonomisk lukrative amerikanske marked.

Med et ben i både Europa og USA accelererer Astralis nu udviklingen på to af de største markeder, mens man også har et øje på det tredje af de store markeder.

- Vi følger de asiatiske markeder og udviklingen tæt, og jeg kan sagtens se os ekspandere mod øst på et tidspunkt, lyder det fra Jakob Lund Kristensen.

Foreløbig skal der lægges penge og kræfter i at etablere sig i Nordamerika, men Astralis-ejeren ser mange muligheder for fremtiden, hvis man forbliver tro mon visionen.

- Vores aktiviteter skal være omfavnende for gamere og fans og tage udgangspunkt i, at vi gør en positiv forskel, siger han.

- Det er, hvem vi er, og det er også her, vi ser et nærmest ubegrænset potentiale i en industri, der bare bliver ved med at vokse.