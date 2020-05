Astralis udvider igen spillertrup med endnu en dansker

Astralis fortsætter med at gå egne veje, når det kommer til at sætte et professionelt e-sportshold sammen.

Det danske Counter-Strike-mandskab præsenterede mandag Jakob "JUGi" Hansen som ny spiller. Han tiltræder med det samme.

Men hvor en nyankommen spiller på et hold som Astralis typisk betyder, at en anden ryger ud, så er der i dette tilfælde tale om en holdudvidelse.

Astralis kommer således fremover til at have syv spillere på holdet. I marts blev Patrick "es3tag" Hansen præsenteret som sjette mand på holdet. Han starter dog først 1. juli.

Normalt består et Counter-Strike-hold af fem spillere. Udvidelsen af Astralis' spillertrup sker for at skabe flere muligheder for at give pauser og sikre optimale forhold for spillerne i et stadigt tættere kampprogram, lyder det.

23-årige Jakob "JUGi" Hansen har tidligere spillet for holdet Heroic, der før i tiden var en del af selskabet RFRSH, som dengang også ejede Astralis.

- Vi har arbejdet med Jakob "JUGi" Hansen før, og han kender både vores performance-team, og måder vi arbejder på i Astralis Group, siger sportsdirektør Kasper Hvidt i en pressemeddelelse.

- Det er en strategisk beslutning at udvide truppen, og det handler om at skabe optimale sundhedsmæssige og sportslige forhold for spillerne, at give træneren flere valgmuligheder og i perioder lade performance-holdet arbejde mere fokuseret med den enkelte spiller.

Det uddybes ikke, hvordan spillerrotationen på Astralis fremover vil foregå - kun fem kan deltage i kampene.

Astralis er blandt verdens bedste Counter-Strike-hold og har vundet en lang række store turneringer og pengepræmier.

Ud over Jakob "JUGi" Hansen og Patrick "es3tag" Hansen består holdet af Nicolai "dev1ce" Reedtz, Peter "dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth, Lukas "gla1ve" Rossander og Emil "Magisk" Reif. Danny "zonic" Sørensen er træner.