Astralis taber stor finale klart til russisk hold

Sent søndag aften tabte Astralis, der fører verdensranglisten, således finalen i turneringen Blast Premier Global Final.

Det lykkedes ikke for det danske Counter-Strike-hold Astralis at indlede 2021 med en stor triumf.

Russiske Natus Vincere, der ligger nummer tre på verdensranglisten, vandt finalen 2-0 med banecifrene 16-12, 16-5.

Til vinderen var der et beløb svarende til 3,7 millioner kroner, mens taberen fik omkring en tredjedel af beløbet.

Allerede lørdag aften kvalificerede Astralis sig til finalen, men modstanderen blev først fundet i timerne op til søndagens finale.

Efter en times pause mellem kampene kom Natus Vincere bedst fra start i finalen med en føring på 4-0. Astralis slog dog tilbage og fik gjort den første bane, Nuke, lige midtvejs.

Men russerne trak igen fra og vandt 16-12.

Anden bane - Inferno - startede lige, men Natus Vincere fik hurtigt et klart overtag og skabte et stort forspring. Ved 13-5 var det svært at se Astralis komme tilbage, og Natus Vincere lukkede kampen kort efter.