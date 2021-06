Astralis-spillere: Tager lang tid at blive verdens bedste igen

Med til historien hører, at med coronapandemiens indtog er turneringer foregået på computeren hjemmefra og ikke i fyldte arenaer rundt omkring i verden.

- Vi hare bare ikke været skarpe nok til at følge med. Omstillingen har været for langsom, lyder det fra Peter "dupreeh" Rasmussen.

Han har været en del af Astralis siden starten i 2016, men på trods af de manglende resultater og spillerudskiftning, tror han på, at holdet kan komme tilbage til toppen.

- Jeg ville ikke gide at spille Counter-Strike, hvis jeg spillede på et hold, hvor jeg ikke følte eller troede på, at vi kunne blive verdens bedste.

- Men der er lang vej endnu. Det vil tage længere tid end tre måneder. Men jeg tror på, at det kan lade sig gøre med den her konstellation.

Erstatningen for "dev1ce" er den tidligere reserve Lucas "Bubzkji" Andersen, der nu er en del af startfemmeren.

Astralis' sportsdirektør, Kasper Hvidt, mener, at holdet bliver "gradvist bedre" i øjeblikket, men er enig i, at den nye konstellation skal have tid.

- For at blive nummer et sidst havde vi ni måneders tilløb. Ting tager tid, selv om vi er Astralis. Ligesom det gør for alle andre.

- De seneste tre-fire måneder har været følelsesmæssigt ustabile, og det har været stabilitet, der har præget os i fire år. Når man begynder at pille ved det, så bliver man svingende, som vi ser nu, siger Kasper Hvidt.

Han slår fast, at det stadig er Astralis' målsætning at være det bedste hold i verden.

Den målsætning tror Emil "Magisk" Reif på.

- Det kommer til at tage tid, men jeg tror, at vi kan blive det bedste hold i verden igen.

- Alt er muligt, hvis vi arbejder hårdt. "Bubzkji" er også en rigtig dygtig spiller, og "dev1ce" var ikke hele Astralis, siger han.

Han kalder 2021 for et "hårdt år" foreløbigt.

- Det er altid frustrerende ikke at vinde. Det savner man selvfølgelig. Vi håber, at vi kan nå at vende det endnu og vinde et par turneringer.

Torsdag er Astralis tilbage på serveren, når de spiller første kamp ved IEM Summer 2021.

Turneringen har en samlet præmiesum på lidt over halvanden million danske kroner.