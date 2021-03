Astralis slår svenskere og tager gruppesejr

Astralis stormer videre mod den samlede sejr i turneringen ESL Pro League.

Mandag vandt det danske Counter-Strike-hold sin sidste gruppekamp, da svenske Fnatic blev slået med 2-0 i baner.

Sejren betyder, at Astralis ender øverst i gruppe D og dermed er klar til gruppevindernes slutspil. Det vil sige, at Astralis skal møde en af de andre gruppevindere, men at holdet ikke ryger ud i tilfælde af et nederlag.