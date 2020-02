Astralis skyder sig gennem coronabøvl mod tidlig triumf

Fraregnet de to årlige majorturneringer er den igangværende IEM Katowice 2020 en af årets absolut største turneringer inden for Counter-Strike.

Ikke et eneste map er blevet tabt undervejs, selv om holdet enkelte gange har været presset. Nu venter enten de stærke ukrainere fra Navi eller de tidligere verdensettere Team Liquid fra USA.

- Det er begge hold, der kan slå os, hvis vi ikke er 100 procent, siger Astralis-træner Danny "Zonic" Sørensen.

- Vi har dog spillet mod dem begge så mange gange, at det ikke gør en stor forskel, hvem vi skal op imod. Vi kommer forberedt, og målet er selvfølgelig at vinde - og sætte os et nyt mål til finalen, slår han fast.

Det sejrsvante danske hold kommer ellers fra en gedigen skuffelse, da det for et nogle uger siden indledte sæsonen ved Blast Premier Spring Series i London.

Efter nederlag i de to første kampe endte Astralis med at dele sidstepladsen med to andre hold. Derfor kommer den foreløbige succes i Polen også kærkomment.

- Vi havde lidt at bevise efter Blast i London, som på mange måder var lidt et wake-up call for os. Efter en turnering evaluerer vi altid vores indsats sammen med de folk, vi har omkring os, men denne gang var der lidt mere at tale om, siger Danny "Zonic" Sørensen.

- Det har vi adresseret, og selv om der ikke er nogen garantier i en turnering med alle verdens bedste hold samlet for første gang i år, så føler vi, at vi har fundet melodien.

Semifinalerne og finalerne bliver til gengæld en mat omgang på tilskuerpladserne.

Grundet frygten for coronavirus har arrangøren af sikkerhedsmæssige grunde valgt at lukke dørene til slutkampene, så der ikke vil være fans til stede.

- Jeg føler så meget med de fans, der er rejst herned for at se deres hold, siger Astralis-træneren.

- Der er altid mange danskere hernede, og jeg ved, at mange har været på vej, og det er simpelthen så synd for dem, at de nu står med billetter, de ikke kan bruge til noget.

Astralis fortsætter dog deres jagt på førstepræmien, som lyder på 1,7 millioner kroner.

Holdet spiller semifinale lørdag klokken 18.55 og en eventuel finale søndag klokken 17.