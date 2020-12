Astralis sigter efter perfekt afslutning på 2020

I finalen i IEM Global Challenge skal danskerne op mod Team Liquid, og det er første gang i mere end et år, at de to rivaler møder hinanden i en finale.

Astralis er på jagt efter den fjerde titel i 2020, og det vil i så fald markere en perfekt afslutning på et coronapræget år. Det siger in-game leader Lukas "gla1ve" Rossander forud for finalen.

- Vi har allerede bevist, vi står på et solidt fundament i Astralis, og uanset udfaldet kan alle være sindssygt stolte over det, vi har formået gennem 2020.

- Når det er sagt vil en finalesejr - og en finalesejr over netop Team Liquid - være den helt perfekte afrunding på året for os. Vi har sendt et stærkt signal til resten af verden allerede, men det vil stå endnu stærkere, hvis vi kroner året med en finalesejr, siger han.

Efter sejre over verdensranglistens nummer et og tre, Vitality og NaVi, mener Rossander, at det er fortjent, at Astralis, verdensranglistens nummer to, har spillet sig frem til finalen.

Den amerikanske finalemodstander ligger nummer 17 på verdensranglisten, men det afspejler ikke nødvendigvis holdets aktuelle styrke.

- Det er fedt, vi skal spille mod Liquid. Det er historisk en af vores største rivaler og samtidig et hold, vi altid har haft det godt med at møde.

- Det er selvfølgelig på mange måder et nyt hold, men jeg tror, at seerne kan forvente lidt af det samme som altid i de kampe. Det bliver virkelig intenst med masser af mentalt spil og både aggressivt og taktisk Counter-Strike, siger Astralis-spilleren.

Søndagens finale begynder klokken 17. Vinderholdet belønnes med 200.000 dollar, cirka 1,2 millioner kroner, i præmiepenge.