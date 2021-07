Astralis køber 18-årigt dansk talent

- Philip er en ung spiller, der længe har vist, at han indeholder et enormt potentiale. Han er uprøvet på allerhøjeste niveau, og det vil være at gøre både ham og holdet en bjørnetjeneste at sammenligne med det, vi tidligere har haft, siger sportsdirektør Kasper Hvidt i pressemeddelelsen.

- Når det er sagt, er han hentet for at spille, og vi har stor tiltro til, han relativt hurtigt vil være i stand til at bibringe holdet nogle kvaliteter, der vil gøre holdet stærkere.

Philip "Lucky" Ewald ser frem til den nye udfordring hos et af verdens bedste og mest vindende Counter-Strike-hold.

- Man niver sig alligevel lidt i armen, når Astralis banker på døren. Det er uden sammenligning den største danske esportsorganisation og samtidig en af verdens mest professionelle, siger den 18-årige spiller.

Kasper Hvidt sender samtidig en ros til Philip "Lucky" Ewalds tidligere hold.

- Det er en fornøjelse at mærke, hvordan talentudviklingen i Danmark bare bliver ved med at levere. Det er samtidig virkelig positivt at opleve, hvordan vi på tværs kan samarbejde og skabe endnu større resultater for dansk esport.

Med tilføjelsen af "Lucky" vil Astralis nu igen have seks spillere på førsteholdet, selv om der blot er plads til fem i hver kamp.

- Med Lukas "gla1ve" Rossanders kommende rolle som far, kan det være en fordel, at vi i en periode har seks spillere igen, da det vil give Lukas ro i forhold til en eventuel barselspause, siger Kasper Hvidt.

- Jeg forventer dog, Philip vil træde ind på holdet, så vi igen kan spille med en ren awp-spiller. Det vil også give de resterende spillere en større tryghed i egne roller.

Astralis har manglet en spiller i awp-rollen, siden stjernespilleren Nicolai "Dev1ce" Reedtz skiftede til svenske Ninjas in Pyjamas.

Holdkaptajn Lukas "Gla1ve" Rossander forlængede i fredags sin kontrakt med Astralis frem til sommeren 2024.

Også Lucas "Bubzkji" Andersen har kontrakt i det nye år, mens Peter "Dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth og Emil "Magisk" Reif har kontraktudløb ved årsskiftet.

Deres fremtid kendes endnu ikke.

Næste turnering for Astralis er ESL Pro League Season 14, der begynder 16. august.