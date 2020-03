Astralis henter en ekstra spiller og laver seksmandstrup

Normalt består et professionelt Counter-Strike-mandskab af fem spillere, men danske Astralis udvider nu holdkortet.

1. juli tiltræder Patrick "es3tag" Hansen nemlig som et sjette medlem.

Det sker for at skabe flere muligheder for at give pauser og sikre optimale forhold for spillerne i et stadigt tættere kampprogram, skriver selskabet bag holdet, Astralis Group, i en pressemeddelelse.

- Alt vores arbejde med holdene i Astralis Group er fokuseret omkring performance og sundhed, siger sportsdirektør Kasper Hvidt i pressemeddelelsen.

- Det er vores ansvar som organisation at sikre optimale forhold for vores medarbejdere på alle niveauer og især omkring spillerne, som konstant oplever det højeste pres for at levere den bedst mulige indsats.

24-årige Patrick Hansen spiller lige nu for holdet FunPlus Phoenix.

Det uddybes ikke, hvordan spillerrotationen på Astralis fremover vil foregå - kun fem kan deltage i kampene.

- Vi har længe arbejdet med relevante folk og interessenter i Counter-Strike omkring muligheden for at øge truppen til seks mand. Vi har oplevet at måtte give en spiller en lang pause af helbredsmæssige årsager, og selv i dag har vi spillere, der ikke føler sig optimalt tilpas.

- Med denne beslutning kommer vi til at kunne arbejde med truppen og de enkelte spillere på en helt anden måde, siger Kasper Hvidt.

Astralis er blandt verdens bedste Counter-Strike-hold og har vundet en lang række store turneringer og pengepræmier.

Holdet består af Nicolai "dev1ce" Reedtz, Peter "dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth, Lukas "gla1ve" Rossander og Emil "Magisk" Reif. Danny "zonic" Sørensen er træner.