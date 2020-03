Astralis henter en ekstra spiller ind

Normalt består et professionelt Counter-Strike-mandskab af fem spillere, men danske Astralis udvider nu holdkortet.

1. juli tiltræder Patrick "es3tag" Hansen nemlig som et sjette medlem.

Det sker for at skabe flere muligheder for at give pauser og sikre optimale forhold for spillerne i et stadigt tættere kampprogram, skriver selskabet bag holdet, Astralis Group, i en pressemeddelelse.