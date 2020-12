Astralis før finale: Vil have mindst et trofæ mere i år

- Med tre turneringer tilbage i år havde og har vi et mål om, at tage mindst ét trofæ mere. Nu har vi chancen allerede i første turnering, og den går vi 100 procent efter, siger Lukas "gla1ve" Rossander.

I semifinalen blev det brasilianske hold Furia slået med 2-0. Danskerne valgte det første map - Overpass - og vandt sikkert 16-7.

Før det næste map - Nuke - som Furia valgte, byttede Astralis ud på holdet, og Lucas "Bubzkji" Andersen afløste Andreas "Xyp9x" Højsleth. Derpå vandt man 16-6 og tog den samlede sejr.

- Vi overraskede nok de fleste i semifinalen, da vi skiftede "Bubzkji" ind for "Xyp9x", og det kan vi nok gøre igen, siger Rossander før finalen mod Mousesports.

- Det har jo hele tiden ligget i kortene, at vi vil bruge alle seks spillere aktivt, og nu ved Mousesports selvfølgelig, det kan ske igen, men ikke hvor og hvornår det måske sker. Det giver os et ekstra kort at spille med, og det var fedt at se, hvordan "Bubzkji" bare leverede.

Astralis, der ligger nummer fire på verdensranglisten, er da også bookmakernes favorit til at vinde finalen mod Mousesports, der er nummer 13 på listen.

- Jeg føler, vi bliver bedre og bedre kamp for kamp, og vi har en sindssyg ro på holdet, der gør det meget svært for modstanderne at ryste os. Vi lever for de store kampe, men det er en finale, så alt er åbent.

- Mousesports har kæmpet lidt for det, men de er på vej frem, og man ved altid, at Finns (Finn "Karrigan" Andersen, red.) hold kan eksplodere og lave resultater, så det kan blive rigtig tæt, vurderer Lukas "gla1ve" Rossander.

Finalen begynder søndag klokken 16.