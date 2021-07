Astralis får papir på holdkaptajn i tre år mere

Hans kontrakt stod til at udløbe ved årsskiftet, men 26-årige "gla1ve" har nu forlænget kontrakten frem til sommeren 2024.

Der var overvejelser, om det var tid til at prøve noget nyt, men i sidste ende var beslutningen "ikke så svær" for den danske spiller.

- Jeg er Astralis i hjertet, og uanset hvordan vi vender og drejer det, er det her, jeg føler mig hjemme, siger Lukas "gla1ve" Rossander i pressemeddelelsen.

- For mig handler det om at være et sted, hvor jeg fortsat kan se mig udvikle mig selv som spiller, samtidig med der er store ambitioner og dygtige, professionelle folk hele vejen rundt.

Han fortæller videre, at han er sikker på, at Astralis "kommer til at præge Counter-Strike-scenen i mange år fremover".

Desuden spillede det ind, at han snart skal være far for første gang.

- Når jeg kigger mig omkring, er der bare ingen andre steder, jeg føler, ville give mig samme tryghed og fleksibilitet i den forbindelse.

Astralis' sportsdirektør, Kasper Hvidt, kalder "gla1ve" for "instrumental for måden, vi har udviklet spillet".

- Han er uden tvivl en af verdens bedste i sin rolle og under vores samtaler i forbindelse med kontraktforhandlingerne, har det virkelig slået mig, hvor sulten og ærgerrig, han fortsat er, siger Kasper Hvidt.

Lukas "gla1ve" Rossander har spillet for Astralis siden 2016, der under hans lederskab har vundet rekordmange majortitler - fire styk.

Hans mangeårige holdkammerater Peter "dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth og Emil "Magisk" Reif har også kontraktudløb ved årsskiftet, men deres fremtid kendes ikke endnu.

Astralis nyeste tilføjelse, Lucas "Bubzkji" Andersen, har kontrakt med organisationen i det nye år også.

Han blev forfremmet til startfemmeren, efter stjernespilleren Nicolai "dev1ce" Reedtz i april blev solgt til svenske Ninjas in Pyjamas.

De ellers så sejrsvante Astralis-spillere har endnu ikke løftet et trofæ i 2021.

I sidste uge røg holdet ud i semifinalen ved IEM Cologne.

Det var første gang siden coronapandemien, at en turnering ikke blev afholdt online. I stedet foregik det på et hotel i Köln.