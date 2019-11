Astralis: København er blevet et hovedbrud for os

Turneringen er blevet et hovedbrud for danskerne, der endnu ikke har vundet foran det store hjemmepublikum i København.

Det danske Counter Strike-hold Astralis måtte for tredje gang i træk gå slukøret hjem fra turneringen Blast Pro Series i Royal Arena i København efter at misse en finaleplads lørdag.

- Det gør sindssygt ondt, og det er en tom fornemmelse, man står med. Det kunne have været så fedt at vinde denne her turnering. Det er noget af det, vi har kæmpet meget for, siger Lukas "Gla1ve" Rossander, der er kaptajn for Astralis.

- Man kan godt kalde det et hovedbrud. Vi havde lidt håbet på at gå i finalen denne her gang. Det er selvfølgelig ærgerligt, og der skal løses en kode, og hvornår den bliver løst, må tiden vise, siger han.

Astralis, som har vundet de største turneringer i verden, og også kan skrive fire major titler på cv'et (en slags VM i Counter Strike, red.), endte som nummer fire ud af seks hold i turneringen i København, selv om holdet var det højest placerede hold på verdensranglisten, der var med.

Astralis-lejren beretter om et øget pres op til turneringen. Holdet havde en dårlig dag fredag, der kom til at koste for danskerne. Her tabte de deres to kampe, og derfor havde danskerne hele tiden kniven for struben lørdag.

- Jeg kan mærke det på egen krop, når familie og venner kommer, og man ikke vil skuffe dem. Det er en følelse, man skal lære at arbejde med, og det er noget - set i bakspejlet - som vi skal lægge mere vægt på, siger Danny "Zonic" Sørensen, der er holdets træner.

Blast Pro Series er et anderledes turneringsformat end andre Counter Strike-turneringer. Her spilles der bedst af en bane, hvor der normalt spilles bedst af tre.

Der skal samtidig spilles mange kampe lige efter hinanden, hvilket ifølge kaptajnen Lukas "Gla1ve" Rossander passer dårligt til holdet.

- Jeg vil ikke sige det er et useriøst format, men det passer ikke godt til os. Vi kan godt lide længere kampe, hvor man har tid til at forberede sig. Så jeg glæder mig til at de ændre det, siger han.

Astralis' fjerdeplads i turneringen udløser en præmiesum på 100.000 kroner. Den samlede vinder af turneringen får knap 840.000 i præmiepenge.