Aston Villa straffer Arsenals fejl og nærmer sig toppen

Det var tredje gang, at Arsenal gik fra banen uden sejr i ligaen, hvor Mikel Artetas tropper er nummer ti.

Arsenal hænger fast i Premier Leagues tætte midterfelt, efter at London-klubben lørdag tabte 0-1 ude til Aston Villa.

Aston Villa rykker til gengæld tættere på topfeltet med sejren og har nu 35 point efter 21 kampe på en ottendeplads. Arsenal har 31 point for 23 kampe.

En fejl i Arsenals forsvar i kampens blot andet spilleminut gjorde forskellen i fodboldkampen.

Arsenal-backen Cédric Soares leverede en fæl fejlaflevering i ingenmandsland. Den blev opsnappet af Aston Villas Bertrand Traoré, der efter et godt træk ind i feltet sendte bolden bagud til en helt fri Ollie Watkins, som scorede til 1-0.

Arsenal forsøgte i resten af kampen at fremtvinge en udligning, men generelt stod Aston Villa stærkt i defensiven.

Midtbanespilleren Granit Xhaka forsøgte sig med et nærgående frispark efter en halv time, men Aston Villa-keeper Emiliano Martinez fik verfet den over mål.

Bertrand Traoré havde også chancen for at udbygge Aston Villas føring, men angriberens chip blev reddet af Arsenal-keeper Mathew Ryan.

Arsenal var uden den normale førstemålmand, Bernd Leno, samt stopperen David Luiz, som begge så rødt mod Wolverhampton i den seneste kamp, der også endte med nederlag.

Jack Grealish forsøgte sig også for Aston Villa i anden halvleg, men ind ville bolden ikke.

Arsenals indskiftede Martin Ødegaard fik en god mulighed for at udligne, men nordmanden bankede sit forsøg langt over mål.