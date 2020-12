Aston Villa kæmper sig til forlænget julestemning

Aston Villa fortsætter den gode julestemning i Birmingham-klubben med en flot 3-0-sejr i Premier League over Crystal Palace, som til gengæld bør kalde til selvransagelse.

Villa har dermed tre sejre og en uafgjort indtil videre i december. Det har sendt holdet op på sjettepladsen i ligaen. Crystal Palace ligger nummer 13.

Hjemmeholdet var bedst i gennem hele kampen, og allerede efter fem minutter bragte Aston Villa sig i front.

Et indlæg fra højre side endte midt i feltet efter at være blevet afvist i første omgang tæt under mål af Crystal Palace-defensiven.

Her lå Bertrand Traoré helt fri, og selv om bolden blev snittet af en forsvarsspiller, kunne den ikke stoppes fra at suse i nettet.

Halvlegens andet højdepunkt kom på tærsklen til pausen. Og det var i den negative kategori for Aston Villa.

Den engelske landsholdsforsvarer Tyrone Mings lavede et lille frispark på Wilfried Zaha, fem minutter efter han havde fået et gult kort.

Noget hårdt valgte kampens dommer at taksere det til endnu et gult kort, og så var det i bad med Mings.

Det gav Crystal Palace optimale betingelser for at jagte udligningen efter pausen, men Roy Hodgsons hold, som kort før jul blev pryglet af Liverpool med 0-7, leverede en rærlig indsats efter pausen.

Med kun ti mand på banen formåede Aston Villa at være fuldt ud på omgangshøjde med et idéforladt Palace-mandskab.

Intet tegnede til, at en udligning for alvor var under opsejling. Den kom da heller ikke. I stedet lukkede Aston Villa kampen.

Midtvejs i halvlegen headede Ollie Watkins på overliggeren, og på riposten fik Kortney Hause lige præcis nok fart i sit hovedstød, til at bolden nåede over målstregen.

End ikke det vækkede Crystal Palace. Holdet fortsatte med at levere en fornærmende ringe indsats.

På en kontra et kvarter før tid missede Ollie Watkins sin tæmning i feltet. Han fik dog fat i bolden, lagde den et par meter skråt tilbage til Anwar El-Ghazi, som hamrede bolden helt op i krydset i modsatte målhjørne.

Et drømmemål af El-Ghazi, mens Watkins efter et par store afbrændere i slutminutterne måtte nøjes med en rolle som oplægger i kampen.

Fulham og Southampton, som var uden Jannik Vestergaard, spillede 0-0 i London, efter at VAR annullerede et par mål.