Aston Villa banker mestrene fra Liverpool med hele 7-2

Det er første gang siden 1963, at Liverpool indkasserer syv mål i en fodboldkamp. I april 1963 vandt Tottenham 7-2 over Liverpool i en ligakamp.

Det er også det største nederlag, Liverpool har indkasseret under Jürgen Klopp som manager.

I denne sæson havde Liverpool vundet holdets første tre ligakampe over oprykkerne fra Leeds samt London-klubberne Chelsea og Arsenal.

Aston Villa, der først i sidste spillerunde i sidste sæson overlevede i Premier League, udnyttede, at Liverpool pressede højt på banen.

Liverpool insisterede også på at spille bolden rundt hele nede bagfra, og det blev også straffet.

I første halvleg scorede angriberen Ollie Watkins hattrick for Aston Villa, som var foran 4-1 ved pausen.

Liverpool-keeper Adrian satte målfesten i gang ved at lave en fejlaflevering, så Aston Villas kantspiller Jack Grealish opsnappede bolden og fik sat Watkins op til en nem 1-0-scoring efter fire minutter.

Det var første mål i Premier League for Watkins, der denne sommer skiftede fra Brentford.

Watkins fordoblede føringen efter 22 minutter ved at sparke bolden op i fjerneste hjørne.

Liverpool-angriberen Mohamed Salah reducerede en enkelt gang efter 33 minutter.

Aston Villas John McGinn gjorde det til 3-1 to minutter senere med et skudforsøg, der blev rettet af og gik i nettet.

Watkins fuldendte sit hattrick fem minutter før pausen med et hovedstød til 4-1.

Det var første gang, en spiller scorede hattrick mod Liverpool, siden bulgarske Dimitar Berbatov gjorde det for Manchester United for ti år siden.

I anden halvleg fortsatte Aston Villa med at imponere, og det blev til en scoring af debutanten Ross Barkley til 5-1 efter 55 minutter. Barkley er lige kommet til Aston Villa fra Chelsea.

Salah blev dobbelt målscorer, da egypteren også var manden bag Liverpools reducering til 2-5 efter en times spil.

Aston Villa var dog ikke færdige, det blev til yderligere to scoringer - begge sat ind af anfører Grealish.

Desuden ramte Watkins overliggeren til slut, mens også Bertrand Traore var tæt på scoring nummer otte for hjemmeholdet.

Liverpool havde kampen igennem også flere chancer for at ændre på de ydmygende cifre, men det endte med et resultat, der gav genlyd i fodboldverdenen.

Både Aston Villa og Liverpool har ni point. Aston Villa har spillet tre kampe, mens Liverpool har spillet en kamp mere.

7-2-sejren var ikke den eneste overraskende storsejr søndag. Manchester United tabte tidligere søndag 1-6 hjemme til Tottenham.