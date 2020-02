Artiklen: Astana nægter at have samarbejdet med dopinglæge

Astana nægter at have samarbejdet med dopinglæge

Cykelholdet Astana nægter at have samarbejdet med dopinglægen Michele Ferrari.

Det skriver holdet i en meddelelse på sin hjemmeside, efter at det søndag kom frem, at Jakob Fuglsang er blevet efterforsket for en forbindelse til lægen.

- Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelige læger som Michele Ferrari.

- Rytterne er ikke autoriseret til at konsultere nogen læger uden for holdet med henblik på at udføre en aktivitet eller blive rådgivet om diæter eller behandling i relation til deres præstationer, står der i meddelelsen.

Ferrari er udelukket fra al sport på livstid, da han er dømt for at have hjulpet blandt andre Lance Armstrong med sit dopingprogram. Det er derfor også strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge.

Astana skriver videre, at holdet deltager i kampen mod doping i cykelsporten.

- Holdet kræver af alle dets tilknyttede ryttere, at de til enhver tid overholder alle forpligtelser i forhold til antidopingreglerne - herunder forbuddet mod at blive sat i forbindelse med karantæneramte personer eller læger.

DR, Politiken og norske VG er kommet i besiddelse af en hemmelig rapport, der viser, at Fuglsang i 2019 blevet efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til dopinglægen.

CADF hyrede et eksternt bureau til at stå for efterforskningen og udarbejde rapporten.

Det kasakhiske cykelhold skriver, at det er i kontakt med både CADF og Den Internationale Cykelunion (UCI) for at få mere viden om efterforskningen og er indstillet på at samarbejde om er eventuelt videre forløb.

- På nuværende tidspunkt er der midlertidig ikke indledt nogen procedure mod nogen rytter tilknyttet holdet.

- Astana har tillid til, at hvis CADF havde nogen beviser for forseelser fra en rytter på holdet, ville der straks være indledt en disciplinærsag, skriver holdet.