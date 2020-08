Asgreens udbrud grundlagde triumf: Jeg fik strakt benene

- Det er stort for et hold at have den gule trøje. Vi vil prøve at forsvare den, så længe vi kan. Sidste år gik det meget godt, nu må vi se, hvor længe vi kan holde den i år, siger Kasper Asgreen.

- Alaphilippe har fået timet formen meget godt. Om han har samme niveau som sidste år, ved jeg ikke. Han har ikke haft den samme optakt. Men i de sidste par uger er hans form virkelig skudt i vejret, konstaterer Asgreen.

Den nykårede danmarksmester spillede selv en markant rolle i sit holds vellykkede taktik.

Asgreen kom med i dagens udbrud og sparede dermed holdkammeraterne for unødigt knokleri bagude.

- Enten skulle vi have en mand med i udbrud, eller også skulle vi sidde og føre for at hente et udbrud ind. Så kunne jeg jo lige så godt få strakt benene lidt i stedet for at sidde nede bagi og føre, siger Asgreen.

På et tidspunkt havde udbruddet omkring fire minutters forspring til feltet, men for danskeren handlede det kun om at danne fortrop til efterfølgende angreb.

- For mig var det aldrig planen, at det skulle holde hjem. Planen var, at jeg skulle vente i bunden af Col d'Eze og så tage en god føring derfra. Det passede så med, at vi blev hentet alligevel. Så det var helt fint, lyder det fra Asgreen.