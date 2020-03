Asgreens chef efter triumf: Han overrasker mig ikke mere

Cykelrytteren Kasper Asgreen har for længst overbevist Quick-Step om sine kvaliteter, og derfor kommer hans triumf i semiklassikeren Kuurne-Bruxelles-Kuurne ikke som et chok for holdets ledelse.

Holdchef Patrick Lefevere lyder tværtimod som en mand, der blot har ventet på, at det skulle lykkes for den 25-årige dansker at vinde et stort endagsløb.