Asgreen tvivler på genopførelse af karrierens største sejr

Trods god form vurderer Asgreen, at det bliver vanskeligt at gentage sejren fra 2020, da han kørte alene i mål efter at have holdt et jagtende felt få sekunder bag sig i en vindblæst finale. En sejr, belgierne stadig taler om.

Kasper Asgreen starter søndag med nummer 1 på ryggen i Kuurne-Brussel-Kuurne, som bevis på, at Quick-Step-rytteren sidste år vandt det belgiske løb.

Vejrforholdene i årets udgave er helt enkelt ikke tilstrækkeligt hårde med udsigt til 4-5 sekundmeters vind og sol.

- Det ser noget sværere ud at lave sådan et nummer, som jeg gjorde sidste år. Man kunne se det i dag (lørdag i Omloop Het Nieuwsblad, red.), hvor vi endte med at komme en stor gruppe til mål.

- Vejrforholdene er ikke så hårde i denne weekend, og så er det svært at lave den forskel, som jeg gjorde sidste år, siger Quick-Step-rytteren.

Sejren i Kuurne var karrierens største for Kolding-rytteren. Det var en sejr, der cementerede hans navn i cykellandet Belgien efter en andenplads i Flandern Rundt året forinden.

Da den belgiske klassikersæson blev skudt i gang lørdag med Omloop Het Nieuwsblad, vandt holdkammeraten Davide Ballerini.

Asgreen er glad for holdets sejr, og han ærgrer sig samtidig over, at han ikke kom med holdkammeraten i den første gruppe, da der opstod en splittelse ved brostensstigningen Molenberg.

- Jeg missede desværre positionskampen ind mod Molenberg, hvor feltet splittede, og der kørte gruppen med Julian Alaphilippe, Zdenek Stybar og Davide Ballerini.

- Det var en god situation for os, men jeg ville naturligvis gerne have siddet med selv. Det er klart. Sådan er det. Jeg blev fanget bag en opbremsning eller noget, siger Kasper Asgreen.

Forinden havde danskeren som ofte før sat tempo og jagtet udbrydere på vegne af feltet og igen fanget de belgiske kommentatorers opmærksomhed: "Her Asgreen. Han har en enorm motor. En vildmand," lød det på Sporza.

Quick-Step havde kontrol over Omloop Het Nieuwsblad, og det belgiske hold må forventes at tage ansvar igen søndag i Kuurne-Brussel-Kuurne.

Modsat Omloop ender Kuurne-Brussel-Kuurne ofte i en massespurt. Bliver det tilfældet, hvilket vejret taler for, vil Quick-Step formentlig køre for colombianeren Alvaro Hodeg.

Sidste år var Asgreen ekstra motiveret i Kuurne-Brussel-Kuurne efter en personlig skuffelse i Omloop Het Nieuwsblad. Det samme gælder i år.

- Jeg synes, at det går godt. Vinteren er gået godt, og jeg synes, at formen er god. Så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til de næste par uger, og vi giver den en skalle mere i Kuurne, siger han.

I årtier har Quick-Step kørt efter et simpelt angrebsprincip, hvor holdets ryttere skal skabe løbene og altid have ryttere med fremme. Alle har en chance.

- Lige præcis, det er ikke så svært. Man kan vinde det, hvis man har benene. Sådan er det, konstaterer Kasper Asgreen.

Løbet starter 11.45, og rytterne ventes i mål mellem 16 og 16.30.