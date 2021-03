Asgreen sætter stjerner til vægs og vinder World Tour-løb

Her vandt den danske mester i landevejscykling Kasper Asgreen nemlig endagsløbet E3 Saxo Bank Classic, som er en del af World Touren, efter en utrolig præstation.

Asgreen kørte således cirka 50 kilometer alene i front, inden han blev indhentet af blandt andre det hollandske fænomen Mathieu van der Poel, for så igen at stikke af og køre alene over målstregen i triumf.

- Jeg vidste, at jeg nok ikke ville kunne vinde en spurt, så jeg skulle alene til mål for at vinde. Det var alt eller intet, siger Asgreen i vinderinterviewet efter løbet.

Van der Poel måtte tage til takke med tredjepladsen efter at være blevet slået i spurten om de sekundære placeringer af Asgreens holdkammerat Florian Sénéchal.

Kasper Asgreen stak pludselig afsted alene med små 70 kilometer til mål. Kort forinden kunne han se sine landsmænd Mads Pedersen og Mads Würtz Schmidt give fortabt og sakke bagud.

Asgreen kløede på og fik skabt sig et hul, mens de store stjerner i feltet så småt begyndte at lade op til finalen.

Med 40 kilometer tilbage rørte de på sig. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Zdenek Stybar og Greg Van Avermaet jagtede nu danskeren.

Stjernegruppen kom hurtigt op til den håndfuld ryttere, der sad på mellemhånd, og så var der kun Kasper Asgreen tilbage at indhente.

Danskeren kæmpede, men lignede en mand, hvis kræfter var ved at slippe op efter længe at have ligget alene i front.

Van Aert, van der Poel og co. lod dog til ikke at være så ivrige efter at hive Asgreen i land. Danskeren blev holdt i kort snor med et forspring på 15-20 sekunder.

20 kilometer før mål blev der dog trykket på speederen.

Van Aert angreb først, og van der Poel svarede tilbage ved at efterlade belgieren i støvet med en voldsom acceleration.

Men van der Poel fik også blandt andre Greg Van Avermaet og ikke mindst to af Kasper Asgreens holdkammerater, Zdenek Stybar og Florian Senechal, med sig.

Van der Poel og Van Avermaet fik derfor ansvaret for at hente Asgreen. Danskerens soloridt sluttede med 12 kilometer til mål.

Men Asgreen var altså ikke færdig. Fem kilometer fra mål stak danskeren igen afsted. Van der Poel accelererede. Det samme gjorde Oliver Naesen, men ingen af dem havde i første omgang kræfter nok.

Van der Poel prøvede igen, men måtte resignere, og så endte det altså med en stor dansk sejr.