Asgreen om andenplads: Havde jeg ikke regnet med

- Det var en fantastisk fornemmelse af sidde og køre med om en sejr på en etape i mit første Tour de France.

- Det havde jeg ikke regnet med at skulle, da jeg startede i Bruxelles for et par uger siden, siger Kasper Asgreen.

Asgreen sad med i onsdagens 33 mand store udbrud, som også Christopher Juul-Jensen var en del af.

Sidstnævntes holdkammerat Matteo Trentin angreb kort før den sidste stigning, efter at gruppen var knækket over i to, og skabte sig hurtigt et stort hul til de øvrige udbrydere.

Kasper Asgreen forsøgte at hale den italienske europamester ind, men Trentin holdt danskeren bag sig og snuppede etapesejren.

- Trentin kørte langt udefra, og han kom væk, fordi ingen rigtig ville føre, og pludselig havde han ti meter, og dem kørte han på.

- Han udnyttede et godt moment, og den var svær at køre med på, for folk sad og kiggede lidt på hinanden, og det gjorde jeg også.

- Og jeg var ikke den største favorit i den gruppe, så jeg følte ikke, det var min opgave at skulle lukke hullet, siger Kasper Asgreen.

Feltet kørte i mål 20 minutter efter Trentin anført af Asgreens holdkammerater fra Quick-Step, heriblandt løbets førende rytter, Julian Alaphilippe.

Faktisk var det heller ikke planen, at Asgreen skulle gå i udbrud på onsdagens etape.

- Jeg sad bare foran, da feltet knækkede. Så snakkede vi lidt om, hvorvidt jeg skulle falde tilbage og tage en rolig dag i feltet eller prøve at blive hængende oppe foran, siger Asgreen.

24-årige Asgreen blev nummer otte på fredagens enkeltstart i Pau. Sammen med Quick-Step-holdet blev det til en tredjeplads på holdtidskørslen på 2. etape.